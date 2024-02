Microsoft: w Windowsie z premedytacją umieściliśmy usterkę. O co chodzi?

BSOD (błękitny ekran śmierci) to potoczna nazwa ekranu pojawiającego się przy okazji ogólnej awarii Windowsa. Gdy system nie może dalej działać w wyniku błędu i nie ma żadnej drogi naprawy, wyświetla on pełnoekranowy komunikat z technicznymi szczegółami usterki. Ma on błękitne tło, stąd jego nazwa.