Ta aplikacja to skandal! Zaufanie do Microsoftu poważnie naruszone

Cóż, jest to tak dobre, że ponowne uruchomienie komputera po pracy takiej aplikacji często się wiąże... z uruchomieniem przez system w tle modułów naprawczych. By odzyskać choć część danych, które dana aplikacja wysprzątała. To z kolei oznacza, że znaczna część tych sprzątających aplikacji to przekręt na wyłudzanie pieniędzy. Aplikacje te ciągle starają się udowodnić konieczność ich kupowania, chwaląc się ilością usuniętych rzekomych śmieci. Chodzi o wywołanie poczucia obawy u użytkownika, by ten szybciej wyjął z portfela kartę kredytową i opłacił licencję. Do grona takich dostawców aplikacji dołączył właśnie Microsoft, co jest kuriozalne.