Tak wielu nowości dawno nie było! Windows z super ważną aktualizacją

Ostatnią oddaną do testów nowością jest funkcja Speak for me. Za jej sprawą można komputer nauczyć brzmienia głosu użytkownika, by ten go następnie niemal perfekcyjnie replikował. Windows będzie mógł odczytać dowolne zdanie głosem swojego użytkownika, co ma ułatwiać komunikację, gdy użytkownik w danej chwili nie może rozmawiać.