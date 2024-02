Elon Musk miał problem z Windowsem. Za takie zachowanie na polskim forum dostałby bana

Miliarderzy to ludzie tacy jak my. I tak jak my, zamiast wyszukać rozwiązanie problemu w internecie, od razu kierują się do źródła owego problemu - twórcy oprogramowania. Tę ludzką stronę pokazał Elon Musk, kierując się do szefa Microsoftu z prośbą o usunięcie konieczności tworzenia konta Microsoft przy uruchomieniu komputera.