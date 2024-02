Ma ogromną baterię i wygląda jak z Cyberpunka. Oto Tecno Pova 5 Pro

Ważne jest jednak to, że bateria jest wspierana superszybkim ładowaniem o mocy 70 W, które pozwala na naładowanie telefonu od 0 do 50 proc. w 20 min. Pełne uzupełnienie energii akumulatora będzie trwało 50 minut, a gdy poziom baterii spadnie do 1 proc., to włączy się tryb, który gwarantuje jeszcze 20 minut działania telefonu. Całość działa na najnowszym systemie Android 14 ze wsparciem autorskiej nakładki HiOS 14. Jak na razie producent nie ujawnił ceny – ani europejskiej, ani polskiej.