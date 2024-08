Test Motorola Edge 50 Pro. Uczucia bardziej zmieszane, niż jakby wpadły do betoniarki

A dobrze, dziękuję, że państwo pytacie. Co do zasady smartfon działa szybko, ale czasem widać oszczędność na pamięci i procesorze, który jest stworzony do średniopółkowych zastosowań, a tu mamy do czynienia z telefonem, który mierzy się pod względem ceny z ubiegłorocznymi flagowcami (ot choćby Samsungiem Galaxy S23), które mają mocniejsze procesory i szybsze pamięci. Dlatego czasem zaobserwujemy klatkowanie otwierania aplikacji, zobaczymy również, że aparat czasem zwolni, co jest o tyle irytujące, że często nie mamy szansy powtórzyć ujęcia. Jednak żeby być uczciwym wobec Motoroli - dzieje się to na tyle, rzadko, że gdybym nie robił notatek w trakcie testów, to pewnie wyleciałoby mi to z głowy, ale jednak trzeba mieć tego świadomość. Przy czym weźcie pod uwagę to, że do mnie trafiają wersje przedpremierowe, więc możliwe, że aktualnie problem już nie występuje, bo producent wypuścił odpowiednią aktualizację.