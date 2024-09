Wrocław reaguje na hałas. "Dejcie spać"

Jak widać hałas nie musi być czymś, do czego w mieście trzeba przywyknąć lub też liczyć na to, że hałasujący spojrzą dalej niż za czubek własnego nosa. Pozostaje mieć nadzieję, że inne miasta pójdą drogą wyznaczoną przez Rzeszów. Warto jednak pamiętać, że problem nie dotyczy wyłącznie dużych ośrodków. Coraz głośniejsza staje się również polska wieś. Odgłosy aut to jedno, ale do tego dochodzą również dźwięki maszyn, i to nie zawsze tych rolniczych. Ich użytkownicy zapominają, że wokół nich mieszkają inni ludzie, którzy wcześnie rano lub wieczorem chcą odpocząć, a nie słuchać jednostajnych, uciążliwych dźwięków.