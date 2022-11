Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego Apple olewa Polskę

W Polsce iPhone ma ok. 11 proc. rynku - to właśnie pokazuje wykres skompilowany przez jednego z użytkowników serwisu Reddit na bazie danych od Statcounter. To najmniej z całej cywilizowanej części Europy. Średnie nasycenie europejskich rynków iPhone'ami wynosi 30 - 40 proc. Rekordzistą jest Monako z prawie 70 proc. udziałem iPhone'a w ruchu w mobilnej sieci. Nawet na Ukrainie więcej jest użytkowników iPhone'ów niż w Polsce - we wrześniu 2022 r. aż 18,31 proc. użytkowników mobilnego internetu stanowili tam użytkownicy smartfonów od Apple'a.