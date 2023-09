Apple "poprawił" polskie ceny. Najlepszy iPhone nie jest najdroższy

Ostatnie działania Narodowego Banku Polskiego sprawiają, że siła nabywcza złotówki znowu spada. Poczujemy to zwłaszcza kupując produkty eksportowe, jak np. amerykańsko-chińska elektronika z logo Apple. Dlatego obawiam się, że zamiast maleć wraz z czasem obecności na rynku, cena modeli iPhone 15 będzie rosnąć, odzwierciedlając relację złotówki do euro praz dolara. To zagwozdka, przez którą realnie rozważam błyskawiczny zakup modelu iPhone 15 Pro u swojego operatora. Jak to u was wygląda?