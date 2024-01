Który model iPhone’a wybrać w 2024 r. i gdzie go kupić? Sprawdź te programy Plusa

iPhone 15 Pro ma też szybszy port USB-C pozwalający na podpięcie zewnętrznego ekranu oraz najnowszy procesor Apple’a: A17 Pro z 8 GB RAM-u oraz sprzętowym śledzeniem promieni. Jest też wyraźnie lżejszy i poręczniejszy od poprzednika za sprawą tytanowej ramki o ściętych krawędziach. Jego panel obsługuje też tryb Always On Display i jest odświeżany z częstotliwością do 1 do 120 Hz. To model osób poszukujących telefonu Apple’a o najlepszym stosunku ceny do jakości.