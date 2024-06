A co, jeśli wolisz LEGO? To nic nie poradzę. Ale za to za 39,99 zł w Lidlu kupisz jeden z dziesięciu "szczegółowo odwzorowanych" zestawów stadionów piłkarskich, na których toczą się rozgrywki UEFA EURO 2024, do złożenia z klocków. Ot, zwykłych klocków. Nie oczekuj cudów za 39,99 zł, ale będzie to miły gadżet na biurko czy miejsce pod telewizorem.