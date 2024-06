Sprawdziliśmy social media uczestników Euro 2024. Te są najlepsze

Kliknięcie takie grafiki przenosi też nas do strony z biletami, co jest naprawdę fajnym dodatkiem. Co ciekawe, pojawiają się też informacje o tym, gdzie można oglądać spotkania – oprócz standardowej telewizji profil podaje, że wydarzenia pooglądamy też m.in. w aplikacji mobilnej czy na stronie internetowej (o ile dostępne). Dla niektórych może być to oczywiste, ale takie przypomnienia też wydają się niezłym krokiem – szczególnie dla młodszych, którzy niekoniecznie chcą oglądać transmisji w telewizji, bo wolą ekran komputera lub laptopa zamiast telewizora w salonie.