Google Obiektyw zrobi za ciebie zadanie z trygonometrii i fizyki. Nauczył się nowych sztuczek

Dzisiejsza technologia to niemalże nieograniczona pomoc naukowa, z której dzisiejsi uczniowie i ich rodzice mogą korzystać. Dostęp do wielu narzędzi tłumaczących rozwiązywanie zadań jednak nie jest za darmo, a płacenie za coś, do czego nie mamy pewności, może nie być najlepszym pomysłem. Tymczasem Google udostępnia wiele przydatnych narzędzi za darmo.