Google powie ci, czy to co widzisz jest prawdziwe. Ważna nowość w wyszukiwarce

Warto jednak zaznaczyć, że „Informacje o tym obrazie działa” wyłącznie dla grafiki Google. Funkcja nie jest dostępna (nawet w języku angielskim) dla tych, którzy pobiorą zdjęcie i wrzucą je do Obiektywu Google. Wydaje się, że to właśnie Google Obiektyw byłby najrozsądniejszym narzędziem do użycia tej funkcji, ale ta zostanie wprowadzona dopiero później - kiedy, to nie wiadomo.