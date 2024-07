Apple Arcade w końcu z dobrą i popularną grą. To fenomen z komputerów osobistych

Gra Vampire Survivors już teraz jest dostępna na urządzeniach mobilnych, do tego za darmo. Mamy jednak do czynienia z produkcją wyświetlającą reklamy oraz z wszytymi w rozgrywkę mikro-transakcjami. Te irytujące elementy nie będą obecne w specjalnej wersji Vampire Survivors Plus przygotowywanej dla Apple Arcade. Edycja w programie Apple otrzyma za to dwa płatne rozszerzenia: Legacy of the Moonspell oraz Tides of the Foscari.