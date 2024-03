Gry Netflix zawstydzają Apple Arcade. Jestem w szoku jak świetna jest ta usługa

Moja ulubiona gra z oferty Netfliksa to utytułowane, turowe i taktyczne Into the Breach, polegające na walce z wielkimi potworami przy użyciu mechów bojowych. Jestem też pod wielkim wrażeniem złożoności strategii Terra Nill. Na deser raczę się kapitalnymi Żółwiami Ninja, to jest TMNT: Shredder’s Revenge. Tymi samymi, co na konsole i PC. Wszystko to w cenie abonamentu.