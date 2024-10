ChatGPT dostanie młodszego brata jeszcze przed świętami. Co to będzie?

Serwis The Verge, poprzez anonimowe źródło bezpośrednio powiązane z OpenAI, dowiedział się, że gigant w branży sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego planuje wydać nowy model AI. Model posiada nazwę kodową "Orion" i w przeciwieństwie do poprzednich premier pokroju GPT-4o czy o1, OpenAI planuje przyznać dostęp do modelu w pierwszej kolejności firmom, z którymi ściśle współpracuje, aby mogły tworzyć własne produkty i funkcje. Premiera ma odbyć się "do grudnia".