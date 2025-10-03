#B69AFF
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić

Comet przestaje być zabawką dla płacących. Teraz każdy może sprawdzić dlaczego przeglądarka AI od Perplexity narobiła tyle szumu.

Malwina Kuśmierek
Perplexity spełniło złożoną w lipcu obietnicę: przeglądarka Comet, dotąd dostępna jedynie dla subskrybentów z najgrubszym portfelem, teraz trafia do wszystkich użytkowników zupełnie za darmo. To ważna zmiana, bo do tej pory korzystanie z Cometa wymagało wydatku rzędu 200 dolarów miesięcznie.

Perplexity ściąga paywalla. Comet jest teraz całkowicie darmowy

Przeglądarka Comet zadebiutowała w lipcu tego roku dla ograniczonej grupy osób - dostępna była ona jedynie dla osób opłacających co miesiąc subskrypcję Perplexity Max kosztującą 200 dol./mies (ok. 726 zł). Comet szybko stał się najgłośniejszym produktem AI na rynku, gromadząc miliony osób na liście oczekujących. Perplexity chwali się, że użytkownicy korzystają z niej w sposób bardziej intensywny niż w przypadku tradycyjnych przeglądarek, a liczba pytań zadawanych Perplexity w pierwszym dniu po instalacji rosła nawet kilkunastokrotnie.

Comet stawia sztuczną inteligencję w samym sercu doświadczenia przeglądania. Wbudowany asystent towarzyszy użytkownikowi w czasie rzeczywistym, pomagając w zadaniach takich jak choćby zakupy online, planowanie podróży, organizacja spotkań czy codzienna praca biurowa. Każda nowa karta oznacza dostęp do nowego asystenta AI, gotowego odpowiedzieć na pytania i podejmować działania.

Czytaj też: Przeglądarka kupiła mi bilet do kina i wysłała maila. Wielki test Comet

Według Perplexty, Comet wychodzi poza klasyczny model chatbotów. Firma rozwija dodatkowe narzędzia, takie jak Email Assistant czy Background Assistants - funkcje działające w tle i automatyzujące rutynowe zadania.

Przeglądarkę Comet możesz pobrać z oficjalnej strony Perplexity.

Konkurencja dla Chrome. I nie tylko

Decyzja o darmowym udostępnieniu Comet ma jasny cel: zmienić dynamikę rynku przeglądarek. Perplexity otwarcie pozycjonuje Cometa jako alternatywę dla Google Chrome, Opery czy Arc Browser, które również eksperymentują z integracją AI. Różnica ma polegać na głębszym osadzeniu inteligentnych funkcji w samej przeglądarce, zamiast traktowania ich jako dodatku.

Obok ogłoszenia ogólnej dostępności Comet, Perplexity zaprezentowało również nowy abonament Comet Plus. Usługa kosztuje 5 dolarów (ok. 18 zł) miesięcznie - lub jest darmowa jeżeli masz aktywną subskrypcję Perplexity Pro lub Max - i zapewnia dostęp do treści przygotowanych przez popularnych wydawców. W gronie partnerów znalazły się m.in. CNN, The Washington Post, Le Monde, Le Figaro, Fortune oraz całe portfolio Condé Nast z tytułami takimi jak The New Yorker, Wired, Vanity Fair czy Vogue.

Psst, Perplexity Pro jest wciąż do zdobycia za darmo.

Model Comet Plus zakłada, że wydawcy otrzymują wynagrodzenie nie tylko za klasyczne odsłony, ale także za wykorzystanie ich treści przez AI. Ma to być alternatywa dla dominującego przez lata systemu opartego na klikach i ruchu, który promował często treści niskiej jakości.

Co dalej?

Perplexity zapowiada, że Comet nie ograniczy się wyłącznie do komputerów. Trwają prace nad aplikacją mobilną, która ma umożliwiać korzystanie z asystenta AI w sposób dostosowany do smartfonów. Startup inwestuje też w rozwój interfejsu głosowego, aby ułatwić interakcję z asystentami.

Więcej na temat przeglądarek internetowych:

Zdjęcie główne: Koshiro K / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
03.10.2025 08:13
Przeglądarki internetowe Sztuczna inteligencja (AI)
