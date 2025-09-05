/
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę

The Browser Company sprzedaje się Atlassianowi. Startup odpowiedzialny za przeglądarki Dia i Arc uznał, że bez pomocy nie jest w stanie podbić rynku.

Malwina Kuśmierek
Atlassian kupuje The Browser Company
Amerykański startup The Browser Company, twórca popularnych przeglądarek Arc i Dia, został przejęty przez Atlassian - firmę znaną z narzędzi dla zespołów takich jak Jira, Confluence czy Trello. Wartość transakcji to 610 mln dolarów.

The Browser Company przechodzi pod skrzydła właścicieli Jiry, Confluence i Trello. To jedyny sposób, by zdobyć zasoby potrzebne dla rewolucji

Decyzja o sprzedaży dojrzewała od roku, gdy Atlassian zaczęło interesować się możliwością wprowadzenia Arc do środowisk korporacyjnych. Jak tłumaczy Josh Miller, CEO The Browser Company, największe firmy potrzebują rozwiązań spełniających wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i zarządzania danymi. Startup nie był w stanie w krótkim czasie dostarczyć tego samodzielnie.

Zwycięzca w kategorii przeglądarek AI zostanie wyłoniony w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Aby osiągnąć skalę, potrzebujemy dystrybucji i zasobów, których sami nie zdobędziemy

Kluczowym elementem przejęcia jest Dia - przeglądarka uruchomiona w czerwcu, która łączy funkcje klasycznej przeglądarki z chatbotem AI. Dia potrafi nie tylko prowadzić rozmowę z użytkownikiem, ale też przenosić dane między zakładkami, integrować aplikacje i zarządzać zadaniami. Atlassian widzi w tym narzędzie do spajania własnego ekosystemu aplikacji.

Dzisiejsze przeglądarki powstały z myślą o przeglądaniu treści, a nie o pracy. Razem stworzymy narzędzie dla pracowników wiedzy w epoce AI

Dla Arc, pierwszej przeglądarki startupu, oznacza to zejście na jeszcze dalszy plan - jeszcze przed przejęciem przez Atlassian, The Browser Company ogłosił zaprzestanie rozwijania projektu. Produkt będzie utrzymywany, ale nie rozwijany. Zespół chce skoncentrować wszystkie siły na Dia, podkreślając, że nie stanie się ona prostą nakładką na aplikacje Atlassiana i pozostanie narzędziem dla indywidualnych użytkowników - tyle że głównie dla tych mających zainteresowanie w maksymalizacji produktywności. Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale roku fiskalnego 2026 Atlassiana.

Malwina Kuśmierek
05.09.2025 15:32
