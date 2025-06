Możesz porozmawiać z kartami w przeglądarce. Twórcy Arca mając coś nowego

Dużym zaskoczeniem, że sztuczna inteligencja obsługuje j. polski, chociaż interfejs przeglądarki jest w j. angielskim. AI potrafi nie tylko odpowiadać na ogólne pytania, ale też zagadnienia - można np. dodać zakładkę do czatu i rozmawiać na temat zawartości na stronie. Użytkownik ma też opcję wspomagania swoich pytań zdjęciami elementów przeglądarki. Ze sztucznej inteligencji można też skorzystać bezpośrednio w pasku wyszukiwania, który nie służy tylko do wpisywania zapytań do wyszukiwarki Google.