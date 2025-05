Firefox zmienił się nie do poznania. Nowa wersja już dostępna

Kolejną praktyczną nowością jest rozszerzenie funkcji tłumaczenia całych stron na strony rozszerzeń Firefox zaczynające się od schematu moz-extension://. To może wydawać się niszową funkcją, ale dla użytkowników instalujących rozszerzenia w językach obcych będzie to prawdziwe błogosławieństwo. Mozilla twierdzi, że była to popularna prośba użytkowników.