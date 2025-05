Do czego prezesi używają AI? Powiem jedno: tak trzeba żyć

Kluczowe jest jednak zachowanie równowagi między wykorzystaniem AI a zachowaniem ludzkiego charakteru komunikacji i zarządzania. Historia z CEO Fiverr pokazuje, że bezmyślne stosowanie AI może prowadzić do spektakularnych wpadek PR-owych. Jak mówi stare porzekadło IT: garbage in, garbage out - i dotyczy to również prezesów używających AI do pisania emaili do swoich zespołów.