Oto nowa Nokia 6310. Poprzednia, kultowa wersja na aukcjach chodzi po kilka tysięcy złotych

Oto nowa Nokia 6310 (2021) za 259 zł

Ten telefon to kolejny przedstawiciel serii Nokia Originals. W jej ramach fińska firma bierze na tapet kultowe obudowy i upycha w nich nowoczesne podzespoły. Skupienie się na modelu Nokia 6310 (2001) przy tym nie dziwi, bo ten wprowadzony do sprzedaży aż dwie dekady temu telefon do dzisiaj ma swoich wiernych fanów, którzy są gotowi płacić za niego astronomiczne kwoty.