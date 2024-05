Lumia powraca. Wykopali z grobu najciekawszy wygląd w historii

Według serwisu 91mobiles, HMD Global ma w najbliższym czasie wydać w Indiach nowy smartfon, prawdopodobnie pozycjonowany w segmencie średniaków premium. Szczegóły są na razie skąpe, ale może to być ten sam model, o nazwie kodowej Tomcat, który wcześniej pojawił się na Geekbenchu - ten również miał procesor Snapdragon 7s Gen 2. Co z kolei sugeruje, że jest on omawianym w tekście duchowym spadkobiercą Lumii.