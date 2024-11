Polska armia w elitarnym kosmicznym klubie. Będziemy mieli najszybszy internet z orbity

Zastanawiacie się, co to oznacza dla Polski? Z dostępem do WGS Polska będzie mogła korzystać z bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji, umożliwiającej wymianę danych z sojusznikami NATO oraz Stanami Zjednoczonymi. Jest to istotne z perspektywy bezpieczeństwa państwowego – od tej pory Polska będzie miała do dyspozycji najbardziej zaawansowaną, dostępną technologię satelitarną w zakresie komunikacji wojskowej.