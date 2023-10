Zdjęcia zrzucane w paczkach z kosmosu. Ten program miał najwyższy stopień tajności

W programie Corona wykorzystywano satelity KH (od ang. Keyhole, czyli dziurka od klucza). Była to serią amerykańskich satelitów szpiegowskich, które były używano do końca programu, czyli do 1972 r. Satelity KH były pierwszymi satelitami, które umożliwiły wykonywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości z kosmosu. Satelity KH programu Corona dzieliły się na osiem serii: KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A, KH-4B, KH-5 i KH-6. Każda seria miała różne parametry techniczne i cel misji. Mogły przebywać na orbicie nawet 19 dni.