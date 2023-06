Wyglądał jak Concorde i miał nieść atomową zagładę. Oto niesamowita historia Walkirii

W 1959 roku amerykańskie lotnictwo zamówiło 12 prototypów samolotu, oznaczonych jako XB-70 (Experimental Bomber 70). W 1960 roku zamówienie zmniejszono do 3 egzemplarzy, a w 1961 roku do 2. Powodem były rosnące koszty programu i zmieniająca się sytuacja strategiczna. W tym czasie Związek Radziecki wprowadził do służby nowe rakiety przeciwlotnicze, które stanowiły zagrożenie dla bombowców naddźwiękowych. Ponadto Stany Zjednoczone zaczęły rozwijać własne rakiety balistyczne, które mogły przenosić głowice nuklearne na znacznie większe odległości i z większą precyzją niż bombowce. W związku z tym lotnictwo amerykańskie zrezygnowało z planów wprowadzenia bombowca B-70 do służby operacyjnej i postanowiło wykorzystać prototypy XB-70 tylko do badań nad lotem naddźwiękowym.