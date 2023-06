Te samoloty niosą śmierć. Do Polski przyleciały legendarne szturmowce A-10C

Fairchild Republic A-10C Thunderbolt II to zmodernizowana wersja A-10A, która wprowadzona została do służby w 1976 roku. Samolot jest wyposażony w potężne działko GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm, które może wystrzeliwać do 3900 pocisków na minutę. Działko to jest skuteczne przeciwko czołgom, pojazdom opancerzonym i innym obiektom pancernym. Oprócz działka, A-10C może przenosić do 7250 kg uzbrojenia na ośmiu węzłach podskrzydłowych i trzech podkadłubowych. Mogą to być różnego rodzaju bomby, pociski rakietowe i kierowane.