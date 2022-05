Co do zasady, Warthog (pl. guziec), bo taką nazwę kodową nosi A-10 Thunderbolt II należy do kategorii samolotów bliskiego wsparcia sił lądowych. Na polu walki dzięki swojej odporności na uszkodzenia i dzięki niskim wymaganiom co do miejsca startu i lądowania wykorzystywany jest najczęściej do niszczenia celów naziemnych, czołgów i pojazdów opancerzonych. O jego przewadze nad myśliwcami w tych konkretnych zadaniach świadczył przede wszystkim fakt, że samolot był w stanie realizować zadania patrolowe na niskiej wysokości, lecąc z prędkościami rzędu 300 km/h, znacznie niższymi od myśliwców. Dzięki temu pilot A-10 Thunderbolt II miał więcej czasu na oddanie precyzyjnego strzału w cel naziemny.