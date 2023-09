Nieudany sowiecki eksperyment. Ten czołg wyglądał jak rozjechana żaba

Głównym uzbrojeniem czołgu był 125 mm gładkolufowy wyrzutnik rakiet, który mógł strzelać dwoma rodzajami pocisków: Rubin i Bur. Rubin to kierowana rakieta przeciwpancerna, która mogła przebić 250 mm pancerza pod kątem 60 stopni na odległość 4 km. Pocisk kierowano na cel za pomocą systemu półautomatycznego wykorzystującego polecenia radiowe. Bur to niekierowana rakieta ziemia-ziemia, która mogła atakować cele na odległości do 9 km. Obiekt 775 miał zapas 15 pocisków Rubin i 22 pocisków Bur.