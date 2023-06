Stworzyli czołg z napędem atomowym. Ta maszyna to cud techniki

Załoga czołgu składała się z dowódcy, kierowcy, celowniczego i ładowniczego. Załoga komunikowała się ze sobą za pomocą interkomu i obserwowała otoczenie za pomocą ekranu telewizyjnego, co było w tamtych czasach niezwykle zaawansowaną technologią. To rozwiązanie miało chronić załogę przed oślepieniem wywołanym przez eksplozje jądrowe. Chodziło o to, by nie żołnierze nie mieli możliwości patrzenia bezpośrednio na wybuch bomby atomowej.