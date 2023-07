Czołg nosorożec pomógł wygrać wojnę. Ten wynalazek zadziwia nawet dzisiaj

Wynalazek miał ogromny wpływ na przebieg walk w Normandii, które pokazywał pomysłowość i kreatywność żołnierzy. Rhino tank to przykład innowacyjności i dostosowania się do warunków pola walki. To także dowód na to, że czasem nawet najprostsze rozwiązania mogą być kluczowe dla zwycięstwa.