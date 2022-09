Polacy budują przydomową turbinę wiatrową. Napędzi ją nawet podmuch przejeżdżających aut

Kryzys energetyczny sprawił, że szukamy alternatyw dla dotychczasowych popularnych źródeł energii. Ważne jest to, co znaleźć można teraz, ale i to, co pojawi się wkrótce. Nad bardzo ciekawym rozwiązaniem pracują polscy naukowcy. To pionowa przydomowa turbina wiatrowa, którą warto będzie postawić nawet w mieście.