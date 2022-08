Co i rusz możemy przeczytać, a to o nowej największej turbinie wiatrowej zdolnej zasilić na raz kilkadziesiąt tysięcy domów, a to znowu o nowej farmie wiatrowej stojącej na otwartych wodach mórz czy nawet jezior. Takie turbiny jednak nie należą do niepozornych urządzeń. Największe turbiny widoczne są w krajobrazie nawet z odległości kilkunastu kilometrów. W bezpośrednim otoczeniu są natomiast obiektami całkowicie dominującymi krajobraz.