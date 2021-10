Gdy w symulacji ustawiano turbiny nowego typu parami, to wzajemnie zwiększały one swoją wydajność w generowaniu energii elektrycznej o 15 proc. Inżynierowie wskazują, że turbiny tego typu można stawiać znacznie bliżej siebie, dzięki czemu ich wydajność będzie wzrastała, zamiast maleć, jak to ma miejsce obecnie. Wyższa wydajność oznacza niższe koszty energii elektrycznej.