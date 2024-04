Umieszczają specjalny znaczek na grobie. Wzruszająca moda dotarła też do Polski

Wiele wskazuje na to, że trend będzie coraz bardziej widoczny. W końcu cmentarze stają się – jakkolwiek dziwnie to nie brzmi – nowoczesne. W automatach można kupić znicze, na grobie można położyć lampki ładowane światłem słonecznym, a we Francji postawiono na fotowoltaikę, która pozwolić zaoszczędzić mieszkańcom średnio od 150 do 250 euro na rocznym rachunku za energię elektryczną. My możemy zastanawiać się, czy za sprawą nowych technologii nekropolie są mniej czy bardziej ludzkie.