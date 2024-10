Już nie tylko biodegradowalna urna. Teraz ekologiczna może być nawet trumna

Oczywiście ekologiczne cmentarze nie rozwiązują tego problemu – raczej pozwalają nielicznym na niedokładanie swojej cegiełki. To jednak ciekawe inicjatywy, które pokazują, że można inaczej upamiętniać osoby, których z nami już nie ma. Rzecz jasna jest to pewna forma dyskusji z tradycją. W końcu dla wielu grób, który na 1 listopada nie jest udekorowany pokaźną liczbą zniczy, jest dowodem na to, że o zmarłym się nie pamięta, co wcale nie musi być przecież prawdą. I to się jednak zmienia, a rosnąca popularność – jakkolwiek źle to nie brzmi – ekologicznych nekropolii jest tego dowodem.