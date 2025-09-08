Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice

Ładowanie...

Monachium wkrótce stanie się europejskim poligonem dla robotaksówek na poziomie automatyzacji 4, a Polska - choć jeszcze bez własnych bezzałogowych pojazdów - zbliża się do momentu, gdy i u nas pasażer wsiądzie do auta bez kierowcy.

Samochody z 4. poziomem autonomiczności potrafią poradzić sobie z większością sytuacji drogowych bez interwencji człowieka, choć wciąż wymagają obecności nadzorcy. Współpraca Ubera i chińskiej firmy Momenta wykorzysta flotę Volvo XC40 Recharge do testów w Monachium - w ruchu miejskim, na zadaniach krótkodystansowych.

To kamień milowy zarówno dla globalnych graczy, jak i dla europejskiego rynku: to pierwsza próba uruchomienia w pełni bezobsługowego transportu na zatłoczonych ulicach dużego miasta poza Chinami czy Stanami Zjednoczonymi. Monachium, z rozbudowaną infrastrukturą i inteligentnymi rozwiązaniami ITS, oferuje idealne warunki do takich testów.

Niewykluczone, że za kilka miesięcy podobne testy będziemy obserwować nad Wisłą - najpierw jako element badań i eksperymentów w wybranych obszarach miast, potem jako usługa komercyjna. Polska branża IT i motoryzacyjna od lat rozwija kompetencje w czujnikach LIDAR i sztucznej inteligencji. Kto wie, może sami wesprzemy przyszłe testy robotaksówek.

Technologia Momenty i Ubera: jak to działa?

Prezes Montany, Xudong Cao (po lewej) i dyrektor finansowy Ubera, Prashanth Mahendra-Rajah

Momenta to startup specjalizujący się w mapowaniu 3D i uczeniu maszynowym dla potrzeb autonomicznej jazdy. Jego algorytmy analizują strumienie wizyjne z kamer, dane LIDAR i sieciowe mapy HD w czasie rzeczywistym, przewidując ruch pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu. Uber z kolei wnosi doświadczenie w obsłudze pasażerów, zarządzaniu flotą i interfejs użytkownika w aplikacji mobilnej.

Flota Volvo XC40 Recharge została wyposażona w zestaw sensorów: kamery, LIDAR, radar i komputery na pokładzie obsługujące algorytmy Percepcji i Planowania trasy. Testy rozpoczną się jeszcze we wrześniu, a pasażerowie zostaną przewożeni na wyznaczonych trasach na przedmieściach Monachium, z prędkościami ograniczonymi do 50 km/godz. oraz obowiązkowym nadzorem Safety Driverów. W przyszłym roku planowane jest poszerzenie obszaru testów oraz stopniowe usuwanie wymogu fizycznej obecności kierowcy bezpieczeństwa.

Czy robotaksówki sprawdzą się na polskich drogach?

Nasz rynek cechuje się wyjątkowo dużą różnorodnością - od wąskich, zabytkowych uliczek Krakowa po ekspresowe trasy w aglomeracjach Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Oprogramowanie L4 radzi sobie świetnie w typowych, uporządkowanych warunkach amerykańskich i chińskich miast, lecz będzie musiało uwzględnić specyfikę polskich dróg: nieoznakowane drogi serwisowe, nieoczekiwane przeszkody czy indywidualny styl jazdy rodzimych kierowców. Testy w Monachium mogą więc okazać się idealnym poligonem doświadczalnym - też dlatego, że Niemcy i Polska dzielą podobne wyzwania w zakresie architektury dróg i ruchu miejskiego.

Co czeka pasażerów i kiedy?

Podczas pierwszej fazy testów Uber udostępni aplikację wewnętrznie wybranym użytkownikom - pracownikom lokalnych firm partnerskich i zaproszonym testerom. Za darmo i bez cienia stresu będą mogli poczuć, jak to jest nie kontrolować własnej taksówki. Kolejna faza obejmie już publicznych pasażerów, prawdopodobnie w okolicach wiosny 2026.

Dla nas to okazja do obserwacji jak zaawansowane algorytmy radzą sobie w realnej miejskiej dżungli. Przypomnijmy, że zanim wsiądziemy do robotaksówek w Warszawie muszą zostać spełnione liczne wymogi prawne, certyfikacje i testy bezpieczeństwa. Ale biorąc pod uwagę tempo prac nad autonomiczną jazdą poziomu 4 i liczbę grantów badawczych w UE - to kwestia najbliższych lat.

Maciej Gajewski 08.09.2025 16:32

