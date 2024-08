Szef inPostu ma dosyć Facebooka. Wzywa polski rząd

„Mówię DOŚĆ na to co wyprawia koncern Meta” – pisał wprost Rafał Brzoska na początku lipca. Wówczas na Facebooku i Instagramie wyświetlane były fałszywe informacje związane z szefem inPostu i jego rodziną. Kilka dni później doczekał się odpowiedzi ze strony polskiego biura Mety - czyli firmy, do której należy Facebook. Miał w niej otrzymać wiele zapewnień, że zespół Facebooka dokłada wszelkich starań, by tego typu sponsorowane treści nie były publikowane na łamach serwisu. Słowa to jedno, bo szybko po odpowiedzi pojawiły się kolejne reklamy.