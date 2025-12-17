Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się

Ładowanie...

Skąd takie informacje? Polscy analitycy Noble Securities mieli przedstawić w raporcie harmonogramy i budżety obecnych projektów, nad którymi pracuje polskie studio growe. Jednym z nich jest kolejne płatne DLC do gry wydanej w 2015 r. jeszcze przed premierą wyczekiwanego przez wielu Wiedźmina 4 z Ciri w roli głównej. Nowy dodatek ma pojawić się już w następnym roku!

REKLAMA

Wiedźmin 3 z nowym, trzecim dodatkiem

Raport firmy upubliczniony w miniony wtorek 16 grudnia wskazał na kilka poszlak, które mają potwierdzać fakt, iż CD Projekt Red jest w trakcie prac nad kolejnym dużym dodatku. Produkcja Polaków dotychczas otrzymała dwa rozszerzenia: Serce z Kamienia z Panem Lusterko w roli głównej oraz Krew i Wino, które przeniosło Białego Wilka do księstwa Toussaint. Pierwszy dodatek został wydany pod koniec 2015, a znacznie większe Krew i Wino w połowie 2015 r.

Od tego czasu Wiedźmin 3 otrzymywał co najwyżej tylko zwykłe aktualizacje, a w 2022 r. dostaliśmy ulepszoną wersję gry z bardziej zaawansowaną grafiką i technologiami. Ale bez dodatkowej zawartości. Oczekiwaliśmy, że w tym roku z okazji 10-lecia coś dostaniemy, ale najwyraźniej musimy poczekać dopiero na 11-lecie.

Z nowych informacji wynika, że trzeci dodatek miałby mieć premierę na maj 2026 r. Rozszerzona zawartość miałaby stanowić łącznik między końcówką sagi Geralta z Rivii a nadchodzącym Wiedźminem 4. Co prawda w jednym z głównych trzech zakończeń trójki Ciri zostaje wiedźminką, ale historia w grze pozostaje bez szczególnego wytłumaczenia jak dalej potoczy się historia wiedźminki.

Twórcy mają duże pole do popisu, aby raz na zawsze zakończyć historię Białego Wilka i skupić się na początku przygód, które zobaczymy w Wiedźminie 4 oraz całej sagi Ciri. Ta według twórców ma pojawić się w ciągu sześciu lat, więc nie będziemy specjalnie długo czekać na piątą i szóstą część. Analitycy wskazują nawet prawdopodobną cenę dodatku - 30 dol., czyli rozszerzenie w Polsce powinno kosztować 100 zł.

Dodatek Widmo Wolności do Cyberpunka 2077 też został wyceniony na 30 dol. W Polsce kosztuje natomiast 99,99 zł. Mimo że Wiedźmin 3 ma już na karku ponad 10 lat, w raportach spodziewają się wysokiej sprzedaży na poziomie 11 mln kopii.

Przygotowanie do Wiedźmina 4

Przypomnę, że Wiedźmin 3 został wydany 18 maja 2015 r. Dlatego maj przyszłego roku byłby symboliczny - trudno jednak powiedzieć, czy twórcy zdecydują się na premierę w tym czasie. Jeśli tak, to oznaczałoby to, że w ciągu następnego pół roku znowu zyskamy powód, aby powrócić do świata Wiedźmina 3.

Wydanie dodatku stanowiącego prolog dla sagi Ciri byłby świetnym ruchem ze strony Polaków. Wiedźmin 4 ma pojawić się najwcześniej w 2027 r. - analitycy z Noble Securities przewidują, że premiera odbędzie się w czwartym kwartale. Czyli najprędzej w październiku, najpóźniej w grudniu. Oczywiście to wciąż tylko dane bazujące na analizach, ale być może leży w nich ziarnko prawdy i faktycznie doczekamy się trzeciego DLC.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 17.12.2025 17:56

Ładowanie...