Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się
Wygląda na to, że CD Projekt Red szykuje nowy dodatek do Wiedźmina 3. Ma być to kolejny, trzeci duży dodatek, który jeszcze raz zachęci do powrotu do Geralta.
Skąd takie informacje? Polscy analitycy Noble Securities mieli przedstawić w raporcie harmonogramy i budżety obecnych projektów, nad którymi pracuje polskie studio growe. Jednym z nich jest kolejne płatne DLC do gry wydanej w 2015 r. jeszcze przed premierą wyczekiwanego przez wielu Wiedźmina 4 z Ciri w roli głównej. Nowy dodatek ma pojawić się już w następnym roku!
Wiedźmin 3 z nowym, trzecim dodatkiem
Raport firmy upubliczniony w miniony wtorek 16 grudnia wskazał na kilka poszlak, które mają potwierdzać fakt, iż CD Projekt Red jest w trakcie prac nad kolejnym dużym dodatku. Produkcja Polaków dotychczas otrzymała dwa rozszerzenia: Serce z Kamienia z Panem Lusterko w roli głównej oraz Krew i Wino, które przeniosło Białego Wilka do księstwa Toussaint. Pierwszy dodatek został wydany pod koniec 2015, a znacznie większe Krew i Wino w połowie 2015 r.
Od tego czasu Wiedźmin 3 otrzymywał co najwyżej tylko zwykłe aktualizacje, a w 2022 r. dostaliśmy ulepszoną wersję gry z bardziej zaawansowaną grafiką i technologiami. Ale bez dodatkowej zawartości. Oczekiwaliśmy, że w tym roku z okazji 10-lecia coś dostaniemy, ale najwyraźniej musimy poczekać dopiero na 11-lecie.
Z nowych informacji wynika, że trzeci dodatek miałby mieć premierę na maj 2026 r. Rozszerzona zawartość miałaby stanowić łącznik między końcówką sagi Geralta z Rivii a nadchodzącym Wiedźminem 4. Co prawda w jednym z głównych trzech zakończeń trójki Ciri zostaje wiedźminką, ale historia w grze pozostaje bez szczególnego wytłumaczenia jak dalej potoczy się historia wiedźminki.
Twórcy mają duże pole do popisu, aby raz na zawsze zakończyć historię Białego Wilka i skupić się na początku przygód, które zobaczymy w Wiedźminie 4 oraz całej sagi Ciri. Ta według twórców ma pojawić się w ciągu sześciu lat, więc nie będziemy specjalnie długo czekać na piątą i szóstą część. Analitycy wskazują nawet prawdopodobną cenę dodatku - 30 dol., czyli rozszerzenie w Polsce powinno kosztować 100 zł.
Dodatek Widmo Wolności do Cyberpunka 2077 też został wyceniony na 30 dol. W Polsce kosztuje natomiast 99,99 zł. Mimo że Wiedźmin 3 ma już na karku ponad 10 lat, w raportach spodziewają się wysokiej sprzedaży na poziomie 11 mln kopii.
Przygotowanie do Wiedźmina 4
Przypomnę, że Wiedźmin 3 został wydany 18 maja 2015 r. Dlatego maj przyszłego roku byłby symboliczny - trudno jednak powiedzieć, czy twórcy zdecydują się na premierę w tym czasie. Jeśli tak, to oznaczałoby to, że w ciągu następnego pół roku znowu zyskamy powód, aby powrócić do świata Wiedźmina 3.
Wydanie dodatku stanowiącego prolog dla sagi Ciri byłby świetnym ruchem ze strony Polaków. Wiedźmin 4 ma pojawić się najwcześniej w 2027 r. - analitycy z Noble Securities przewidują, że premiera odbędzie się w czwartym kwartale. Czyli najprędzej w październiku, najpóźniej w grudniu. Oczywiście to wciąż tylko dane bazujące na analizach, ale być może leży w nich ziarnko prawdy i faktycznie doczekamy się trzeciego DLC.
