Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik

Największa platforma z grami uruchomiła podsumowanie 2025 r. To coś w rodzaju Spotify Wrapped, tylko dla graczy. Możesz sprawdzić, ile czasu spędziłeś przed komputerem.

Albert Żurek
Black Friday 2025 Steam Deck
Rok powoli dobiega końca, więc serwisy prześcigają się w podsumowaniach ostatnich 12 miesięcy. Najpopularniejsze jest oczywiście Wrapped od Spotify, ale swoje statystyki pokazali też YouTube czy nawet Koleo, dzięki któremu mogliśmy sprawdzić czas spędzony w pociągach. Teraz Steam przychodzi z własnym rozwiązaniem.

Steam podsumowuje rok dla graczy. Odpalaj i sprawdzaj

Po Spotify Wrapped przyszła pora na coś dla graczy. Steam uruchomił Steam Replay 2025. To identyczne rozwiązanie jak w tamtym roku, dzięki któremu możemy sprawdzić swoją gamingową historię. 

W podsumowaniu zobaczysz pięć najczęściej uruchamianych gier wraz z ich procentowym udziałem. Steam pokazuje też, ile tytułów uruchomiłeś w tym roku, w tym nowych, oraz jak ten wynik wypada na tle poprzedniego roku. Do tego dochodzą statystyki dotyczące osiągnięć oraz najdłuższej serii grania, czyli liczby dni, przez które uruchamiałeś grę bez przerwy.

Niestety, ale Steam Replay 2025 nie obejmuje dokładnej liczby godzin. W teorii możemy sprawdzić wartość dla każdej poszczególnej produkcji, ale osobiście wolałbym móc dowiedzieć się tego z podsumowania rocznego. W Spotify przecież dostajemy informację, ile godzin spędziliśmy na słuchaniu muzyki.

Zamiast tego twórcy platformy pokazują liczbę sesji dla każdej z gier. Jest to trochę nieprecyzyjne, ponieważ jedna sesja może trwać kilkanaście minut lub też kilka godzin w zależności od rodzaju gry. Dla poszczególnych produkcji mamy też informacje o osiągnięciach, maksymalnej liczbie dni z rzędu i kiedy najczęściej graliśmy.

Na końcu dowiadujemy się, w których miesiącach uruchamialiśmy swojego PC lub konsolę przenośną ze Steamem zdecydowanie najwięcej. Wszystko zostało dobrze przedstawione na wykresach. Podsumowanie wykorzystuje dane od 1 stycznia do 14 grudnia 2025 r. Nie uwzględnia też czasu rozgrywki w trybie offline lub przy braku połączenia z internetem.

Podsumowanie można wygenerować, udostępnić i pokazać swoim znajomym. Albo pozostawić dla siebie, jeśli na liście mamy tytuły, którymi niekoniecznie chcemy się chwalić.

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
17.12.2025 13:51
Tagi: podsumowanie rokuSteam
