Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku

Ile papieru zaoszczędziliśmy na cyfrowych biletach i ile kilometrów pokonaliśmy pociągami – właśnie takie dane przedstawia Koleo w swoim podsumowaniu 2025 r.

Adam Bednarek
koleo podsumowanie roku
REKLAMA

2025 powoli się kończy, więc spływają podsumowania mijających miesięcy. Najwięcej emocji budzą statystyki przedstawiane przez Spotify, tym bardziej że zdradzają więcej, niż niektórzy chcieliby wiedzieć i ujawnić. Mamy też dane od Google'a czy YouTube'a. I choć podchodzę z dystansem do takich statystyk, to jest jedno, na które czekam szczególnie. Właśnie się pojawiło

REKLAMA

Koleo podsumowuje kolejowy rok

W aplikacji pozwalającej kupować bilety już znajdziemy podsumowanie tegorocznych podróży. Koleo pokazuje ulubionego przewoźnika, liczbę przebytych kilometrów i minut spędzonych w pociągu. Mamy też informacje nt. najczęściej przejeżdżanej trasy czy dworca, z którego startowaliśmy najwięcej razy.

Można nawet dowiedzieć się, ile papieru zaoszczędziliśmy stawiając na e-bilet. Choć trzeba uczciwie przyznać, że to coraz częściej nie kwestia świadomego wyboru – okazji do kupienia papierowego jest po prostu coraz mniej. Niby w pociągach i na dworcach są biletomaty (bo kas ubywa), ale prościej i wygodniej kupić bezpośrednio w aplikacji.

Pod tym względem mamy też spory wybór. Dlatego w moim przypadku zestawienie Koleo jest niekompletne, bo regularnie korzystam również z programu PKP Intercity. Koleo służy mi do podróży głównie po województwie, więc nic dziwnego, że ulubionym przewoźnikiem Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a stacją Łódź Kaliska.

Uśmiałem się, bo ze względu na nowy wygląd dworca daleko mu do grona moich faworytów. Z drugiej strony to przykład na to, że czasami kwestie estetyczne i tak schodzą na dalszy plan. Nawet z brzydkiego obiektu będzie się często korzystało, jeśli tylko dopasują połączenia. Niby o to chodzi, ale trochę szkoda dobrej architektury.

REKLAMA

Koleo pokazuje też, ile emisji CO2 oszczędza jazda pociągiem

To chyba najważniejsza statystyka, bo innych można się domyśleć w przypadku regularnych podróży. W końcu od razu wiadomo, skąd startujemy najczęściej i gdzie wysiadamy. A w tym przypadku widzimy, że nasze wybory – mniej lub bardziej świadome – mają istotne przełożenie i wpływ.

REKLAMA
Adam Bednarek
12.12.2025 06:30
Tagi: AplikacjePociągipodróże
Najnowsze
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA