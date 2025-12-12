Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku

Ładowanie...

2025 powoli się kończy, więc spływają podsumowania mijających miesięcy. Najwięcej emocji budzą statystyki przedstawiane przez Spotify, tym bardziej że zdradzają więcej, niż niektórzy chcieliby wiedzieć i ujawnić. Mamy też dane od Google'a czy YouTube'a. I choć podchodzę z dystansem do takich statystyk, to jest jedno, na które czekam szczególnie. Właśnie się pojawiło

Koleo podsumowuje kolejowy rok

W aplikacji pozwalającej kupować bilety już znajdziemy podsumowanie tegorocznych podróży. Koleo pokazuje ulubionego przewoźnika, liczbę przebytych kilometrów i minut spędzonych w pociągu. Mamy też informacje nt. najczęściej przejeżdżanej trasy czy dworca, z którego startowaliśmy najwięcej razy.

Można nawet dowiedzieć się, ile papieru zaoszczędziliśmy stawiając na e-bilet. Choć trzeba uczciwie przyznać, że to coraz częściej nie kwestia świadomego wyboru – okazji do kupienia papierowego jest po prostu coraz mniej. Niby w pociągach i na dworcach są biletomaty (bo kas ubywa), ale prościej i wygodniej kupić bezpośrednio w aplikacji.

Pod tym względem mamy też spory wybór. Dlatego w moim przypadku zestawienie Koleo jest niekompletne, bo regularnie korzystam również z programu PKP Intercity. Koleo służy mi do podróży głównie po województwie, więc nic dziwnego, że ulubionym przewoźnikiem Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a stacją Łódź Kaliska.

Uśmiałem się, bo ze względu na nowy wygląd dworca daleko mu do grona moich faworytów. Z drugiej strony to przykład na to, że czasami kwestie estetyczne i tak schodzą na dalszy plan. Nawet z brzydkiego obiektu będzie się często korzystało, jeśli tylko dopasują połączenia. Niby o to chodzi, ale trochę szkoda dobrej architektury.

Koleo pokazuje też, ile emisji CO2 oszczędza jazda pociągiem

To chyba najważniejsza statystyka, bo innych można się domyśleć w przypadku regularnych podróży. W końcu od razu wiadomo, skąd startujemy najczęściej i gdzie wysiadamy. A w tym przypadku widzimy, że nasze wybory – mniej lub bardziej świadome – mają istotne przełożenie i wpływ.

Adam Bednarek 12.12.2025 06:30

