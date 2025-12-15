Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie

Ładowanie...

Przez blisko dwie dekady fani tej serii żyli legendą, memami i frustracją wobec milczenia Valve’a. Teraz, w najnowszym rozdziale tej przedziwnej sagi, pojawiają się doniesienia równie kuriozalne jak sama gra - dotyczące nie tyle samej produkcji, ile daty premiery powiązanej z jeszcze niewprowadzoną na rynek konsolą. Witajcie w 2025 roku, gdzie przecieki bywają bardziej skomplikowane niż sam game design.

REKLAMA

Plotki, które stają się niemal pewne

Redaktor portalu Insider Gaming, Mike Straw, w ostatnich tygodniach wyrósł na główne źródło informacji o Half-Life 3. Według niego gra istnieje i ma być tytułem startowym dla Steam Machine - nowej konsoli stacjonarnej Valve. Straw twierdzi, że jego źródła wskazują konkretnie na wiosnę 2026 r. jako moment premiery zarówno gry, jak i całego sprzętowego ekosystemu.

Czytaj też:

Problem w tym, że Valve - jak wynika z relacji Strawa - rozsyłało różnym osobom różne daty, by złapać potencjalnych przeciekodawców. To klasyczna metoda: podziel fałszywe informacje, poczekaj aż wypłyną w sieci i sprawdź, kto zdradził. W efekcie dziennikarze i fani dostają mieszankę prawdy i fałszu, a cała sytuacja przypomina cyfrową grę w kotka i myszkę.

Naturalnym miejscem na wielką zapowiedź wydawała się gala The Game Awards 2025. Fani czekali na magiczne one last thing, ostatni numer wieczoru, w którym Valve mogłoby wreszcie ogłosić Half-Life 3. Zamiast tego świat zobaczył Highguard - nowy shooter od byłych twórców Respawn Entertainment. Rozczarowanie było ogromne. Sam Straw skomentował sytuację w mediach społecznościowych, publikując GIF przedstawiający eksplodujący most.

Half-Life 3 naprawdę istnieje

Najbardziej zaskakujące jest to, że Half-Life 3 nie jest już tylko memem. Według źródeł gra działa od początku do końca, przechodzi testy i jest intensywnie dopracowywana. Powstaje na silniku Source 2.

REKLAMA

Na razie pozostaje nam obserwować ten fenomen - mieszankę przecieków, fałszywych dat i sprzętowych ambicji. Half-Life 3 może pojawić się wiosną 2026 r. Albo nie. Tym razem jednak mamy coś więcej niż memy: konkretne źródło, które wskazuje na konkretną datę. Nawet jeśli to część gry w kotka i myszkę, jakiej nikt inny w branży nie prowadzi.

No, tak jakby.

REKLAMA

Maciej Gajewski 15.12.2025 20:34

Ładowanie...