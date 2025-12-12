Logo
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy

Control Resonant przypomniał mi, za co kocham Remedy. Chcę więcej takich zapowiedzi gier. Coś innego, coś świeżego, coś co przyciąga uwagę. I gdzie widać dwustuprocentowe postaranko.

Maciej Gajewski
Na scenie Game Awards 2025 pojawił się zwiastun nowej produkcji Remedy Entertainment. I wtedy poczułem ten znajomy dreszcz: dokładnie taki sam, który towarzyszył mi przy pierwszym kontakcie z Control, Maxem Payne’em, przy premierze Alan Wake 2, czy podczas obserwowania, jak fińskie studio konsekwentnie ewoluuje. Remedy robi coś, co w dzisiejszej branży gier graniczy z herezją: nie powtarza w kółko tego samego pomysłu. Pierwszy zwiastun Resonant mógł sprawiać wrażenie radykalnego odejścia od Control. To ewolucja - świadoma i przemyślana.

Była strzelanka, jest… slasher?

Najbardziej uderzająca różnica? W Control Resonant nie wraca ikoniczna service weapon czy Jesse Faden. Tym razem wcielamy się w jej brata, Dylana, który dzierży zupełnie inną broń. Aberrant to miecz o zmiennej formie: raz ciężki młot, raz podwójne ostrza, raz monumentalny dwuręczny oręż. Każda transformacja nie tylko wygląda widowiskowo, ale całkowicie zmienia dynamikę walki.

Dyrektor kreatywny Remedy, Mikael Kasurinen, wyjaśnił, że decyzja o przejściu na walkę wręcz wynikała z projektowania większych, bardziej otwartych przestrzeni. Strzelanina wymuszałaby ciągłe chowanie się za osłonami, co w takim świecie byłoby frustrujące. Walka wręcz zmienia perspektywę: jest bezpośrednia, agresywna, intymna. To logiczny krok naprzód.

Fragmenty gameplayu pokazują, że Remedy czerpie inspiracje z najlepszych. Nier: Automata i Devil May Cry to punkty odniesienia dla stylu walki Resonant. Dylan potrafi wykonywać efektowne uniki, kontratakować z powietrza, łączyć ciosy w płynne kombinacje. To zupełnie inna dynamika niż w pierwszym Control, ale chaos wciąż pozostaje kontrolowany - tym razem przez wizję twórców, którzy wiedzą, jak balansować spektakl z mechaniką.

Manhattan na krawędzi kataklizmu

Control Resonant ma być najbardziej rozbudowaną grą Remedy. Gracze trafią do zdeformowanego Manhattanu, gdzie rzeczywistość wygina się jak w Incepcji, a prawa fizyki ustępują przed paranaturalnym chaosem. To świat, w którym każdy krok może podważyć nasze poczucie stabilności.

Jednocześnie studio nie rezygnuje z tego, co czyniło Control wyjątkowym: gęstej atmosfery, surrealistycznych obrazów i napięcia balansującego między grozą a zachwytem. Resonant ma być bardziej otwarte, bardziej dynamiczne, ale wciąż wierne DNA Remedy.

Wolność wyboru w RemedyVerse

System progresji w Resonant pozwoli graczom kształtować Dylana według własnych preferencji. Możesz postawić na brutalną siłę, na manipulację otoczeniem, na mobilność i precyzję. Broń, moce i ulepszenia będą rozwijane w taki sposób, że każdy Dylan może być inny.

Resonant rozwija też wątki z dodatku do Alan Wake 2 i łączy je z Control. Zamiast izolowanych historii Remedy tworzy spójne uniwersum, w którym kolejne gry splatają się ze sobą. Co ważne, nowi gracze nie muszą znać poprzednich części. Kasurinen podkreślił: Nie musisz znać pierwszego Control, aby wejść w Resonant. To gra łatwa do podjęcia, trudna do porzucenia. Remedy nie zostawiło nas w niepewności. Control Resonant ukaże się w przyszłym roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam i Epic Games Store) oraz Mac.

Chcę więcej takich zapowiedzi. Chcę więcej twórców, którzy zmieniają reguły gry nie dla samej inności, lecz dlatego, że wierzą, iż mogą stworzyć coś lepszego niż status quo. Już nie mogę się doczekać.

12.12.2025
