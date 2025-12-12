Hogwarts Legacy za darmo. Masz mało czasu

Ładowanie...

The Game Awards zatem nie tylko przyniosło podsumowanie najlepszych gier 2025 r., a także zapowiedzi nadchodzących produkcji takich jak Tomb Raidery, Resident Evil, Control: Resonant i wiele innych. Jest też darmowa gra, której wprowadzenie za darmo przesunięto z czwartku godz. 17:00.

Dziedzictwo Hogwartu za darmo na Epic Games. Odbieraj i nie marudź

Dziedzictwo Hogwartu można odebrać za 0 zł w sklepie Epic Games Store. Wystarczy wejść na stronę internetową lub w aplikację usługi, wyszukać omawianą produkcję, kliknąć Zdobądź, potwierdzić i gotowe. Gra automatycznie przypisuje się do naszego konta, a następnie możemy przejść do pobierania.

Hogwarts Legacy to stosunkowo nowa produkcja wydana przez Warner Bros. Games. Miała swoją premierę niespełna trzy lata temu - w lutym 2023 r. Niech jednak przekreślona cena na poziomie 269 zł was nie zmyli. Co prawda jest to domyślna wartość, którą należy zapłacić, ale gra bardzo często trafiała do najróżniejszych promocji.

Tylko w 2025 r. można było ją kupić nawet 75 proc. taniej za niespełna 70 zł, potem taniała jeszcze bardziej. W ramach tegorocznego czarnego piątku osiągnęła najniższą cenę w historii na poziomie 40 zł. Wciąż jednak trochę kosztowała - nie twierdzę, że była droga, ale jeśli mamy coś odebrać zupełnie za darmo, sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Jak to mówi klasyk - za dramo to uczciwa cena. To dobra okazja, aby przenieść się do świata Harry’ego Pottera. Do obsługi gry nie potrzebujemy potężnego komputera - do rozdzielczości 1080p i wysokich detali wystarczy GeForce RTX 1080 Ti, Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A770 połączony z procesorem Intel Core i7-8700 lub Ryzenem 5 3600 i 16 GB pamięci operacyjnej.

Grę można odebrać do następnego czwartku 18 listopada do godz. 16:59. O godz. 17:00 pojawi się kolejny tytuł. Polecam obserwować sklep Epic Games Store w ten okres świąteczny. Co roku w grudniu firma od Fortnite rozdaje mnóstwo świetnych gier za darmo.

Albert Żurek 12.12.2025 11:59

