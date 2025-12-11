Logo
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz

Sieć sklepów Kaufland uruchomiła kapitalną promocję na konsolę PlayStation 5 w wersji z napędem. Tak tanio nigdzie indziej nie kupisz. Ale musisz się pospieszyć i polować.

Albert Żurek
PlayStation 5 w nowej wersji
Kaufland co prawda od dłuższego ma swój marketplace, na którym przedsiębiorcy sprzedają różny sprzęt elektroniczne i inne przedmioty, ale promocja tym razem obejmuje tylko stacjonarne sklepy. Skorzystamy z niej na terenie całej Polski. Trzeba tylko wybrać się do najbliższego punktu sprzedaży. 

Kaufland wyprzedaje konsolę PlayStation 5 w dobrej cenie. 1800 zł i masz napęd

Konsola PlayStation 5 Slim w ostatnich czasach mocno staniała - sprzęt możemy kupić już od 1599 zł, co jest naprawdę świetną ceną. Szczególnie w obliczu trudnej sytuacji na rynku komputerów do gier, gdzie zestaw 32 GB pamięci operacyjnej DDR5 kosztuje 1500 zł. Tyle że ta cena obejmuje konsolę w wersji 825 GB i bez napędu, na której nie uruchomimy gier z płyt.

Natomiast w Kauflandzie w cenie 1799 zł - czyli za dopłatą 200 zł - możemy kupić PS5 Slim w wersji z dedykowanym napędem i wbudowanym dyskiem 1 TB. Producent daje nam do dyspozycji nie tylko większą pamięć (a zatem możliwość zainstalowania większej liczby gier), ale też przede wszystkim obsługę gier w wersji fizycznej na płytach.

Jeśli mamy u siebie całą kolekcję wersji pudełkowych z płytami np. z konsoli PS4, na nowej wersji bez problemu je uruchomimy. Z drugiej strony fizyczny napęd otwiera nam możliwość kupowania używanych wersji gier dedykowanych na PlayStation 5. Nie musimy kupować drogich elektronicznych wersji bezpośrednio w sklepie PlayStation Store lub też zamawiać fizycznych wersji w elektromarketach.

Właściwie wystarczy wejść na dowolną platformę sprzedaży używanych gier - Allegro, OLX, Vinted, aby móc grać za stosunkowo niewielkie pieniądze. Wersje pudełkowe można też dalej odsprzedawać, dlatego w teorii trochę droższa wersja z napędem jest w praktyce tańsza. Cyfrowe warianty oczywiście są wygodniejsze - nie trzeba korzystać z płyt, wszystko jest przypisane do konta PlayStation. Ale taka gra pozostaje przypisana do konta już na stałe.

Promocja wystartowała w środę 10 grudnia i potrwa do 16 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Najprawdopodobniej trzeba będzie pojeździć i poszukać, ale zdecydowanie warto. Ta sama konsola w zwykłych sklepach kosztuje 200 zł więcej. 

Albert Żurek
11.12.2025 13:47
Tagi: Konsole do gierPlayStationPS5
