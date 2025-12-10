Logo
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino

Polacy znowu zaskoczyli. Twórcy Cyberpunka 2077 dokładnie pięć lat po premierze postanowili wydać nowy zwiastun. Trwa nieco ponad dwie minuty, ale to kino absolutne. 

Albert Żurek
Dla tych, którzy nie pamiętają dodam, że Cyberpunk 2077 został wydany 10 grudnia 2020 r. Po kilku przeniesionych datach debiutu gracze wreszcie mogli zanurzyć się do świata Night City. Zwiastun skupia się na niesamowitej historii V oraz innych kluczowych postaciach, które spotkał(a) na swojej drodze.

Nowy zwiastun Cyberpunka 2077 z okazji pięciolecia gry. To cudo

Dla CD Projekt Red - rodzimego producenta gier - daty są wyjątkowo ważne. Mogliśmy to odczuć wcześniej w tym roku, gdy Polacy świętowali 10-lecie Wiedźmina 3. Stworzono nawet specjalny pakiet gadżetów wyceniony na 599 zł.

Z okazji 5-lecia Cyberpunka 2077 natomiast dostaliśmy nieco ponad 2-minutowy zwiastun. Dość nietypowy, ponieważ zazwyczaj tego typu materiały zapowiadają nowości lub zmiany, lecz tym razem nic nowego nie dostaniemy. Polacy podeszli do sprawy nieszablonowo i postanowili przypomnieć najważniejsze momenty, wydarzenia i postacie, które oglądaliśmy podczas rozgrywki jako V.

W krótkim wideo zobaczymy: Johnny’ego Silverhanda, Panam Palmer, Judy Alvares, Goro Takemurę, Adama Smasher czy wreszcie Jackiego Wellesa. Poza tym nie zabrakło przebitek z różnych charakterystycznych miejsc w Night City. Dynamika, muzyka, krótka forma, przedstawienie najważniejszych elementów świata gry czynią nowy zwiastun naprawdę emocjonującym i przede wszystkim ciekawym do oglądania. Nawet dla gracza, który w świecie gry spędził dziesiątki lub setki godzin.

Sam przechodziłem produkcję od razu, gdy tylko została udostępniona. W moim przypadku padł wybór na wersję na konsolę Xbox One S, która przynajmniej na początku w ogóle nie radziła sobie z rozgrywką. Mimo że pamiętam wiele błędów czy negatywnych kwestii, zwiastun przypomniał mi tylko o samych zaletach gry.

Przez lata Polacy jednak doszlifowywali swoje dzieło, wprowadzając coraz to kolejne aktualizacje poprawiające stabilność, wydajność, nowe funkcje i w końcu ulepszali wygląd. Gra przeszła przez wiele wzlotów i upadków, ale koniec końców stała się jedną z lepiej sprzedających się i ocenianych produkcji w ostatnich latach.

CD Projekt Red ostatnimi czasy chwalił się bardzo dobrym wynikiem na poziomie 35 mln sprzedanych egzemplarzy. Do wyniku Wiedźmina 3, który miał sprzedać się w ok. 60 mln kopii jeszcze daleko, ale pamiętajmy, że Cyberpunk 2077 jest znacznie nowszą produkcją. 

Obecnie podstawową wersję gry możemy kupić w promocji za 69,95 zł, natomiast wariant Ultimate obejmujący dodatek Widmo Wolności to wydatek na poziomie 128,47 zł. Samo rozszerzenie dla tych, którzy mają już zwykłą kopię gry kosztuje 69,99 zł.

Zwiastun ma nie tylko na celu wycisnąć łzy z graczy, przypominając im najlepsze momenty w przygody z Night City, ale też podziękować graczom. Materiał zaczyna się pytaniem "co byś zmienił, gdybyś mógł zacząć od początku?". Być może jest to nawiązanie do trudnych początków z grą. Albo po prostu zachęta do powrotu do świata gry. Interpretację pozostawiam każdemu z osobna.

10.12.2025 16:46
Tagi: CD Projekt REDCyberpunkGry akcjipolska
