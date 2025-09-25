#B69AFF
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce

Wiedźmin 3: Dziki Gon kończy 10 lat, a z tej okazji fani otrzymują wyjątkową szansę na uczczenie dekady legendarnej gry. CD PROJEKT RED wraz z firmą Good Loot przygotowali limitowaną kolekcję gadżetów, która jest już dostępna w sprzedaży.

Oliwier Nytko
599 zł za gadżety z Wiedźmina. Rozum i portfel mówią nie
Niewiele jest polskich marek, które osiągnęły tak spektakularny, globalny sukces jak seria gier o Wiedźminie, stworzona przez CD PROJEKT RED. To właśnie gry, a w szczególności fenomenalna trzecia część Dziki Gon, przedstawiły światu prozę Andrzeja Sapkowskiego na niespotykaną dotąd skalę, stając się jednym z naszych największych towarów eksportowych i autentyczną dumą narodową. Tytuł ten zdobył setki nagród, zdefiniował na nowo gatunek RPG i na stałe zapisał się w historii popkultury.

Siła tej marki była tak duża, że Wiedźmin stał się nawet narzędziem dyplomacji – jeszcze w 2011 r. premier Donald Tusk podarował grę Wiedźmin 2: Zabójcy Królów prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Barackowi Obamie, jako symbol Polski. Chociaż ten prezent był oceniany jako "najgorszy" przez The Washington Post.

W 2025 r. mija już dekada, odkąd gracze na całym świecie mogli po raz pierwszy zanurzyć się w ogromnym świecie Dzikiego Gonu i doprowadzić historię Geralta z Rivii do wielkiego finału. Z okazji tej okrągłej rocznicy fani otrzymują szansę na uczczenie tego wydarzenia w wyjątkowy sposób.

Wiedźmin 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit - 599 zł

Wiedźmin 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit
Media Expert

Centralnym punktem oferty jest Wiedźmin 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit. To najbardziej kompleksowy i najbogatszy zestaw, wyceniony w przedsprzedaży na 599 zł, który stanowi gratkę dla największych entuzjastów uniwersum. W jego skład wchodzi aż dziesięć przedmiotów, z których każdy nawiązuje do przygód Geralta.

Wśród nich znajdziemy akcesoria, które pozwolą nosić wiedźmiński znak na co dzień. Mowa tu o torbie oraz saszetce biodrowej – oba elementy ozdobione są symbolem Szkoły Wilka. Oprócz tego w zestawie umieszczono limitowany t-shirt.

Nie zabrakło również przedmiotów o charakterze czysto kolekcjonerskim. Najważniejszym z nich jest limitowany steelbook, który będzie ozdobą każdej półki z grami. Uzupełniają go kolekcjonerski metalowy brelok, idealny do kluczy, a także zestaw metalowych przypinek oraz dziesięć pocztówek z grafikami z gry.

Twórcy pomyśleli także o gadżetach, które umilą czas w domu lub biurze. W zestawie znajdziemy termoaktywny kubek ceramiczny, który zmienia swój wygląd pod wpływem ciepła, a także kalendarz biurkowy na 2026 r. Dopełnieniem całości są 500-elementowe puzzle z dołączonym miniplakatem, które zapewnią rozrywkę na niejeden wieczór.

Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary Puzzle Collection - 419,99 zł

Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary (5000 elementów)
Media Expert

Drugą, nieco skromniejszą propozycją, jest Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary Puzzle Collection. To zestaw skierowany przede wszystkim do miłośników układanek oraz unikalnych, artystycznych grafik. Składa się z dziesięciu osobnych pudełek, a w każdym z nich znajdują się 500-elementowe puzzle.

To, co wyróżnia tę kolekcję, to oprawa graficzna. Każda z dziesięciu układanek przedstawia zupełnie nową, oryginalną ilustrację, która została przygotowana specjalnie na tę okazję przez utalentowanych artystów związanych z sagą.

W ten sposób zestaw staje się hołdem dla dekady spędzonej z Geraltem, opowiedzianym za pomocą dziesięciu obrazów.

Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary Calendar 2026 - 89,99 zł

Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary Calendar 2026
Media Expert

Ostatnim elementem jubileuszowej oferty jest Wiedźmin 3: Wild Hunt 10th Anniversary Calendar 2026. Jest to ścienny kalendarz na 2026 r., w którym każda z dwunastu kart ozdobiona została ilustracją inspirowaną światem gry. 

Jak podkreślają sami twórcy, to coś znacznie więcej niż zwykły organizer – to dwanaście rozdziałów epickiej opowieści, która każdego dnia ma przypominać o legendzie Białego Wilka. Wolę dwanaście rozdziałów śmiesznych kotków, ale kto tam co woli.

Dostępność? Już zaraz

Wszystkie produkty z rocznicowej serii są już dostępne w przedsprzedaży w najpopularniejszych sklepach z elektroniką i grami, takich jak Media Expert, Empik czy Grymel. Oficjalna premiera całej kolekcji została zaplanowana na 14 listopada 2025 r.

Przeczytaj więcej o nowościach ze świata Wiedźmina:

