PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie

Grudzień to moment, gdy wyobrażenia o produktywności zderzają się z twardymi danymi zbieranymi przez serwisy cyfrowe. Podobnie jak Spotify Wrapped obnaża gust muzyczny, tak podsumowania gamingowe pokazują prawdę o czasie spędzonym z padem.

To chwila weryfikacji noworocznych postanowień i sprawdzenia, czy nadrabialiśmy klasyki, czy topiliśmy godziny w jednej grze. Trend ten objął już niemal wszystkie platformy, a teraz dołącza do nich Sony ze swoim narzędziem dla posiadaczy konsol.

Podsumowanie roku PS4 i PS5 od PlayStation

Tegoroczna edycja wystartowała 9 grudnia i potrwa do 8 stycznia 2026 r.

Narzędzie generuje spersonalizowane karty agregujące dane z PlayStation 5 oraz wysłużonego PlayStation 4. Statystyki będą aktualizowane do końca roku, więc świąteczny maraton gier może jeszcze wpłynąć na ostateczny wynik przed zamknięciem usługi.

Ciekawym elementem jest zdefiniowanie stylu gry. Algorytm sprawdza, w jakich gatunkach spędzasz najwięcej czasu, przypisując konkretny profil, na przykład "Miłośnik dużych prędkości". To szybki sposób na ocenę, czy biblioteka posiadanych tytułów pokrywa się z tym, co faktycznie cię angażuje.

Raport wylicza całkowity czas gry w 2025 r., dzieląc go na liczbę sesji i uruchomionych tytułów. Można prześledzić podział na tryb wieloosobowy i kampanie dla pojedynczego gracza. Sekcja trofeów podsumowuje sukcesy, zliczając zdobyte platyny i inne puchary, a także pokazuje wzrost rangi konta PSN.

Ulubione gry i sprzęt

Kluczowy punkt to lista pięciu najczęściej ogrywanych produkcji. Statystyki pokazują liczbę godzin i procentowy udział konkretnego tytułu w rocznym czasie wolnym. Często tutaj widać największe zaskoczenia, gdy krótka gra sportowa zajmuje więcej czasu niż długa fabuła.

Sony uwzględnia też peryferia. Użytkownicy gogli VR2 lub PlayStation Portal zobaczą dedykowane sekcje z czasem użytkowania. System rozpoznaje nawet kolor najczęściej używanego kontrolera DualSense, wskazując ulubiony oręż minionego roku.

Za wygenerowanie podsumowania przysługuje unikalny awatar o tematyce glass-themed oraz cyfrowa karta kolekcjonerska. Na ostatnim kafelku prezentacji czeka kod, który można zrealizować jednym kliknięciem w przeglądarce.

Jak sprawdzić statystyki Wrap-Up PlayStation?

Dostęp do podsumowania wymaga wykonania kilku prostych czynności:

Wejdź na stronę wrapup.playstation.com. Zaloguj się, podając dane do konta PlayStation Network. Przejrzyj sekcje raportu. Na ostatniej karcie odbierz kod na darmowy awatar.

Aby raport został wygenerowany, musisz być osobą pełnoletnią i mieć na liczniku minimum 10 godzin gry w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Istotne są też ustawienia prywatności - zablokowanie przesyłania pełnych danych może uniemożliwić wyświetlenie wyników.

Oliwier Nytko 10.12.2025 08:12

