Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany

Todd Howard ma świadomość, iż fani czekają na remastery Fallouta 3 i New Vegas. Szkoda tylko, że Bethesda nie dostrzega potrzeb starszych graczy, którzy wzdychają do Van Burena, a na Falloutach 1 i 2 się wychowali, zjedli zęby i nauczyli angielskiego.

Piotr Grabiec
fallout-3-new-vegas-remaster-bethesda-todd-howard-van-buren
REKLAMA

Todd Howard rzucił ostatnio w wywiadzie rzucił słowami, iż doskonale zdaje sobie sprawę, że masa ludzi pod jednym z ostatnich klipów poświęconych serii Fallout domaga się wydania remasterów gier Fallout 3 i New Vegas, od których premier minęło już ponad półtorej dekady. Sam też z chęcią odwiedziłbym postnuklearne pustkowia ponownie, już na konsoli obecnej generacji, a w szczególności - ruiny miasta grzechu. I jest spora szansa, że będę miał taką możliwość.

Bethesda, która nabyła dwie dekady temu prawa do marki Fallout od Interplaya, stając się jej kuratorem, nie zapowiedziała zaś tych remasterów w formalnym tego słowa znaczeniu, o np. dacie premiery nie wspominając. Z wypowiedzi Todda Howarda wynika jednak, iż deweloperzy nad tym pracują i „czekają na odpowiedni moment”. To świetna wiadomość zwłaszcza dla graczy, którzy nie mieli okazji zapoznać się z tymi tytułami, gdy wychodziły w erze PlayStation 3 i Xboksa 360.

REKLAMA

Ja tam jednak oczekuję od Fallouta czegoś innego, nowego, świeżego.

Remastery to historie, które już znam. Poszczególne sceny wyryły mi się w pamięci na tyle, że do dziś jestem w stanie przywołać z niej te najważniejsze zwroty akcji. Z tego powodu cieszy, że serial Fallout, którego drugi sezon inspirowany Falloutem New Vegas lada moment trafi na Prime Video, nie tylko okazał się udany, ale jest też osadzony w tym samym uniwersum, co gry, a nie jedynie nimi inspirowany i pcha świat do przodu - ale to za mało po symulatorze śmieciarza tj. Falloucie 76.

Nie odkryję przy tym postatomowej Ameryki twierdzeniem, że Fallout: New Vegas 2 to coś, co bardzo chciałbym teraz zobaczyć. Ten pierwszy oryginalny opracowany został przy tym nie przez Bethesdę per se, tylko przez podwykonawców z Obsidian Entertainment, ale… od kilku lat Microsoft ma w portfolio obie te firmy. W międzyczasie dostaliśmy zaś dwie części serii The Outer Worlds, która jest duchowym spadkobiercą Fallouta: New Vegas, ale to nie to samo, co pełnoprawny sequel.

Tak naprawdę marzy mi się jednak powrót Fallouta do korzeni sprzed Fallouta 3.

Bethesda przejęła markę Fallout i przeobraziła ją na swoją modłę, co wyszło jej całkiem nieźle - cykl zyskał masę fanów. Nie da się jednak ukryć, że przechodząc z rzutu izometrycznego z Fallouta 1 i 2 oraz niekanonicznego już Tactics na trójwymiar w Falloucie 3 oraz jego sequelach i spin-offach, nadała jej własny sznyt stylistyczny. No i przekręciła wajchę, wyciągając na pierwszy plan humor i groteskę, które w produkcjach Interplaya były jedynie dodatkiem, smaczkiem.

Do dzisiaj wzdycham do materiałów z Van Burena, czyli drugiego z niezrealizowanych nigdy bezpośrednich następców Fallouta 2, oglądam fanfilmy (w tym wybitne!) i marzę o ekranizacji opowieści o Vault Dwellerze z 13 Schronu szukającym waterchipa w wersji „na poważnie”. Wspomniany serial nie traktuje siebie serio, a momentami przypomina… wizualizację sesji RPG, w której liczy się przede wszystkim czysta frajda. I tak jak oglądając Fallouta bawię się zaś super, tak to nadal nie „to”.

Fallout: Van Buren najbardziej chciałbym zobaczyć.

Nie twierdzę oczywiście, że remastery Fallouta 3 i New Vegas są niepotrzebne, a w Fallouta New Vegas 2 i Fallouta 5, jeśli powstaną, z pewnością zagram, ale… tak naprawdę to ucieszyłbym się z oficjalnej reaktywacji projektu o kryptonimie Van Buren. Nowa gra w rzucie izometrycznym, poważniejsza… no nie dałoby się mnie oderwać od ekranu. Szanse na realizację oceniam jednak na zerowe - korporacja nie ma interesu w rozdrapywaniu starych ran zadanych przez poprzedników.

Tak po prawdzie to dziś nie liczę nawet na remastery Fallouta 1 i 2, bo grupa docelowa zainteresowana nimi jest pewnie relatywnie mała. No i decyzja, by iść z duchem czasu, a serial Fallout stylizować na nowożytne gry wideo, a nie tytuły z ery piksela łupanego, z pewnością była słuszna z finansowego punktu widzenia. Niemniej jednak w mej głowie ciągle żyje ten dzieciak, który w 1988 r. włożył do napędu krążek i po raz pierwszy usłyszał, że wojna nigdy się nie zmienia

Pokolenie Fallouta

Mam niczym nie podpartą hipotezę, iż gracze dorastający w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku podzielili się na dwa obozy: tych, którym bardziej przypadło do gustu fantasy, więc ciorali w Baldur’s Gate’a oraz tych, którym bardziej leżało science fiction, więc zainteresowali się Falloutem. Nie robiłem co prawda badań, ale jeśli wierzyłbym w dowody anegdotyczne, to w mojej bańce się to sprawdza. Praktycznie nie znam geeków, którzy za dzieciaka grali w to i w to.

Sam zaliczam się do tej drugiej grupy; od zawsze Gwiezdne wojny (a to trudny związek) jarały mnie bardziej niż jakieś lochy i smoki. Jakoś też nigdy się nie złożyło, żebym w dzieciństwie odpalił te pierwsze Baldur’s Gate’y (nadrobiłem je dopiero po premierze BG3 i bawiłem się zacnie!), ale Fallout to właśnie seria, która zajmuje w moim serduszku szczególne miejsce. Poznałem się z nią, jak wielu innych rodaków, za sprawą magazynu CD-Action, który dał nam te gry na płytkach.

cd action kolekcja pelna wersja nr 15 fallout plyta
źródło: gracz.2ap.pl

Dodam też, że w tamtych czasach uczęszczałem do szkoły podstawowej, a mój domowy komputer nie był podpięty do internetu, a to rodziło pewien problem: Fallout 1 i 2 to były gry wymagające czytania masy tekstu po angielsku, a ja nie miałem Tłumacza Google w kieszeni. Siedziałem więc przy monitorze z takim zwykłym, papierowym, analogowym słownikiem. Do dziś te popołudnia ciepło wspominam i, tak po prostu, po ludzku, chętnie bym się w czasie do tych młodzieńczych lat cofnął.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serii Fallout:

REKLAMA

Raczej nie będzie mi to dane, ale może nieco młodsi grace, podobnie jak ja na Fallouty 1 i 2, patrzą z rozrzewnieniem na Fallouta 3 i New Vegas? A może nawet są takie osoby wśród tych czytających ten tekst? Jeśli tak, to mam nadzieję, że Bethesda nie zawiedzie! Jak na razie czekamy jednak do 18 grudnia na premierę 2. sezonu serialu Fallout, ale kto wie - może firma ogłosi coś ciekawego związanego cyklem jutro, podczas gali The Game Awards? Trzymam kciuki niczym Vault Boy!

REKLAMA
Piotr Grabiec
10.12.2025 18:23
Tagi: BethesdaFallout
Najnowsze
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
18:01
Koniec serii Call of Duty, jaką znaliśmy. Graczom niech będą dzięki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:01:19+01:00
17:40
Da się zrobić telefon, który nie jest nudny. Aż boli, że powstanie tak mało sztuk
Aktualizacja: 2025-12-10T17:40:07+01:00
17:31
Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej
Aktualizacja: 2025-12-10T17:31:34+01:00
16:46
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino
Aktualizacja: 2025-12-10T16:46:38+01:00
15:49
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:49:20+01:00
15:32
Najlepsze menedżery haseł. Te aplikacje to inwestycja w bezpieczeństwo - i wygodę
Aktualizacja: 2025-12-10T15:32:17+01:00
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA